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Ömür Usta tanıtımı yayınlandı! Nurgül Yeşilçay sitem etti

Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinden yeni bir tanıtım yayınlandı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi başrollerde buluşturan dizinin yayın tarihi açıklanmadı. Başrol ise bu duruma bakın nasıl sitem etti.

Ömür Usta tanıtımı yayınlandı! Nurgül Yeşilçay sitem etti

Ay Yapım imzalı, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Ömür Usta” dizisinden yeni tanıtım yayınlandı. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yi başrollerde buluşturan yapım, güçlü hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor. Peş peşe gelen tanıtıma rağmen yayın tarihinin yayınlanmaması ise dikkat çekti.

Ömür Usta tanıtımı yayınlandı! Nurgül Yeşilçay sitem etti 1

Bu durum başrol Nurgül Yeşilçay'ın da hoşuna gitmedi. Nurgül Yeşilçay tanıtımı yayınlayarak yapıma ve yayına şu göndermede bulundu:

Ömür Usta tanıtımı yayınlandı! Nurgül Yeşilçay sitem etti 2

"Biz yayına çıkmayacağız, kendimize çekiyoruz. Ama izleyebilirseniz çok seveceksiniz" notunu düştü.

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Aile bağları, ihanet, aşk, sınıf çatışması ve ikinci şanslar üzerine kurulan Ömür Usta, tüm yaralarına rağmen hayata tutunmayı başaran bir kadının kendi ışığını yeniden keşfetme hikâyesini anlatıyor.

Ömür Usta tanıtımı yayınlandı! Nurgül Yeşilçay sitem etti 3

Dizide Ömür'ün geçmişiyle hesaplaşması ve hayatını yeniden kurma mücadelesi merkeze alınırken, farklı sosyal sınıflardan gelen karakterlerin yollarının kesişmesiyle çatışmalar giderek büyüyecek.

Ömür Usta tanıtımı yayınlandı! Nurgül Yeşilçay sitem etti 4

ÖMÜR USTA OYUNCULARI

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslaterinin yer aldığı dizinin kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi isimler de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
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