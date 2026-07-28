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Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi: Aslı Bekiroğlu 8. kez ameliyat olacak

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu.

Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi: Aslı Bekiroğlu 8. kez ameliyat olacak
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olacağını açıkladı.

Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi komplikasyonlar yaşayan Bekiroğlu, iki kez ölümden döndüğünü ve nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yattığını belirtmişti.

"SON İNŞALLAH"
Hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Son inşallah" notunu düşen oyuncu, yeniden ameliyata gireceğini takipçilerine duyurdu.

Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi: Aslı Bekiroğlu 8. kez ameliyat olacak 1

Yaşadığı zorlu sağlık sürecinin kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını dile getiren oyuncu, daha önce katıldığı bir programda bu dönemin hem hayatını hem de manevi dünyasını değiştirdiğini anlatmıştı.

Doktor hatası hayatını kabusa çevirdi: Aslı Bekiroğlu 8. kez ameliyat olacak 2

"BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI" DEMİŞTİ
Bekiroğlu, "Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı" demişti.

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Aslı Bekiroğlu
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