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Yılmaz Erdoğan'dan 'Dilber' itirafı: Senaryoyu yeniden yazdım

Yılmaz Erdoğan, Feyyaz Uçar'ın konuğu oldu ve yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İnci Taneleri ile adından söz ettiren Yılmaz Erdoğan'dan 'Dilber' itirafı da geldi.

Yılmaz Erdoğan'dan 'Dilber' itirafı: Senaryoyu yeniden yazdım

İnci Taneleri dizisiyle uzun yıllar sonra ekrana dönen Yılmaz Erdoğan katıldığı programda Dilber'e dair konuştu. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber rolü dizi daha başlamadan konuşulmaya başlamıştı.

Erdoğan bu konuda "Şöyle ki daha dizi başlamadan patladı o, daha Hazar oynamadan sadece dans videosuyla, türkü o kliple birdenbire bir fenomene dönüştü. Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm zaten. Yani Hazar muazzam oynadı zaten" dedi.

Yılmaz Erdoğan dan Dilber itirafı: Senaryoyu yeniden yazdım 1

"SENARYOYU YENİDEN YAZDIM"

Yılmaz Erdoğan pavyon sahnesini anlatarak şunları söyledi:

"Bir tane fragman yapmıştık. Bir tane de pavyondan teaser yapalım. Hatta Necati bana şey dedi ya bu böyle kuru kuru olmayacak. Altına da bir cümle yazsana. Dilber'in çok sevdiğim bir repliği vardı. Onu yazdım: Herkes yer içer hesabı diller eder. Türkü patladı, dans patladı. O sırada da tam onu çekerken Sincanlı Erkal'a 'Pavyondaki gibi biraz sataş, doğaçlama dalaş' dedim. O da doğaçlama olarak 'Senin evin barkın yok mu Dilber?' dedi.

Yılmaz Erdoğan dan Dilber itirafı: Senaryoyu yeniden yazdım 2

Normalde 3. bölümde Dilber'i eve taşıyordum ama o laf yüzünden karakter 'Evsiz Barksız Dilber' diye meşhur olunca, oturup 1000 sayfalık senaryoyu yeniden yazdım! Dilber ev kampanyaları yapanlar oldu. Yani yeni çağda televizyon işi yapmamıştım. Ben de böyle tanıştım."

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İnci Taneleri
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