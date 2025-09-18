Melek Mosso saç rengini değiştirdi! Kızıla veda etti

Şarkıcı Melek Mosso hem sahne tarzı hem de özel hayatıyla gündeme gelen bir isim. Melek Mosso son olarak, Kastamonu'da verdiği konser nedeniyle AK Partili Kastamonu Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ahmet Namlı’nın tepkisini çekmişti.

"Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp" diyen Namlı'ya şarkıcı "Çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim” tepkisini göstermişti.

Şarkıcı Melek Mosso şimdi de saç rengiyle dikkat çekti. Son dönemde kullandığı kızıl tonlardan vazgeçen Mosso saçlarını boyattı.

Önlerini de renklendiren Melek Mosso'nun bu hali takipçilerini ikiye böldü. Kimi şarkıcının yeni sça rengini beğenirken kimi de "Kızıl daha iyiydi" dedi.