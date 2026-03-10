MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Yok böyle gönderme! Tamer Levent paylaştı, Burak Deniz beğendi

22. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Sahtekarlar dizisi, final kararıyla gündemde. Dizinin hayranları karara tepki gösterirken, usta oyuncu Tamer Levent’in sitem dolu paylaşımı dikkat çekti. Paylaşımı beğenen kişi ise Burak Deniz oldu.

Yok böyle gönderme! Tamer Levent paylaştı, Burak Deniz beğendi
Çiğdem Berfin Sevinç

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi, 22. bölümde ekranlara veda edecek. Ancak sosyal medyada izleyiciler, dizinin erken final yapmasına tepkili.

Yok böyle gönderme! Tamer Levent paylaştı, Burak Deniz beğendi 1

TAMER LEVENT’İN MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Tamer Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Senaristimiz terk etti, kanal ve yapım bitirmek için elinden geleni yaptı. Tüm olumsuzluklara rağmen elimizden geleni yapıp izleyici kazandırmaya çalıştık. Böylesine kaliteli bir ekibi 22 hafta boyunca izlemiş olmak güzeldi. Farklı işlerin değer gördüğü bir zamanda tekrardan buluşalım #Sahtekarlar’ım” ifadelerini kullandı.

Yok böyle gönderme! Tamer Levent paylaştı, Burak Deniz beğendi 2

BURAK DENİZ BEĞENDİ

Levent’in paylaşımını beğenen isimlerden biri de dizinin başrol oyuncusu Burak Deniz oldu. Bu hareket, sosyal medyada hayranlar tarafından yoğun ilgi gördü ve dizinin ekibi arasındaki dayanışmayı bir kez daha ortaya koydu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!
Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman?Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Tamer Levent sahtekar ikili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni füzelerini açıkladı: Bugün ABD ve İsrail saldırısında kullanıldı

İran yeni füzelerini açıkladı: Bugün ABD ve İsrail saldırısında kullanıldı

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti

Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.