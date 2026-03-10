Yok böyle gönderme! Tamer Levent paylaştı, Burak Deniz beğendi

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi, 22. bölümde ekranlara veda edecek. Ancak sosyal medyada izleyiciler, dizinin erken final yapmasına tepkili.

TAMER LEVENT’İN MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Tamer Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Senaristimiz terk etti, kanal ve yapım bitirmek için elinden geleni yaptı. Tüm olumsuzluklara rağmen elimizden geleni yapıp izleyici kazandırmaya çalıştık. Böylesine kaliteli bir ekibi 22 hafta boyunca izlemiş olmak güzeldi. Farklı işlerin değer gördüğü bir zamanda tekrardan buluşalım #Sahtekarlar’ım” ifadelerini kullandı.

BURAK DENİZ BEĞENDİ

Levent’in paylaşımını beğenen isimlerden biri de dizinin başrol oyuncusu Burak Deniz oldu. Bu hareket, sosyal medyada hayranlar tarafından yoğun ilgi gördü ve dizinin ekibi arasındaki dayanışmayı bir kez daha ortaya koydu.