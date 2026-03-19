Melis Sezen, Delikanlı dizisiyle ekrana dönüyor! Set pozları

Show TV’nin OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam üstlendiği Delikanlı dizisi oyuncuları da merak ediliyor.

DELİKANLI OYUNCULARI

Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün yönettiği, Aybike Ertürk’ün yönettiği dizide Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

“Delikanlı”da hemşire Hazan karakterine Melis Sezen hayat veriyor. Başarılı oyuncunun yeni macerası Hazan’lı ilk kareleri paylaşıldı.

DELİKANLI HAZAN ROLÜ

Hazan, güzelliğinin ardında kendi hayalleri ve hayatın ağır yükleriyle mücadele eden genç bir kadındır. Mahallesinin dar sınırlarını aşmayı hayal ederken, annesinin baskısı ve çevresindeki zorluklar onu sıkıştırır. Kalbinde taşıdığı Yusuf’a karşı derin bir sevgi beslese de, hayatın gerçekleri ve kendi çaresizliği, onu beklenmedik seçimler yapmaya iter. Ve Yusuf’un geri dönüşü, Hazan’ın bastırdığı duygularla ve geçmişin gölgeleriyle yeniden yüzleşmesine neden olur.