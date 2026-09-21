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Melis Sezen'in ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dikkat çekti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen'in ifadesi ortaya çıktı. Melis Sezen ifadesinde aylık gelirinin ortalama 400 bin TL olduğunu da söyledi.

Melis Sezen'in ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dikkat çekti

Sadakatsiz dizisiyle hafızalara kazınan ve son dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan oyuncu Melis Sezen'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. "Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum" diyen Melis Sezen'in aylık geliri de dikkat çekti.

400 bin TL aylık geliri olan Melis Sezen ifadesinde şunları söyledi:

Melis Sezen in ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dikkat çekti 1

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat ikurmadım. Kimseyi aracı kılmadım kimseye para transferi yapmadım. İş dışındaki davetler dışında gece hayatı olmayan birisiyim bu sebeple parti vb organizasyonlar düzenlemem. Uyuşturucu madde kullanmıyorum, gece hayatım yok denecek kadar azdır bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile bu gibi ortamlara katılacak birisi değilim. Dolayısıyla şahit olduğum bir durum söz konusu değildir."

Melis Sezen in ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dikkat çekti 2

İHBARIN TAMAMEN İÇİ BOŞTUR

Melis Sezen devamında ise "Hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım. Kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim. Bu ihbar tamamen asılsızdır hakkımdaki ihbara doyalı somut bir delil bulunmamaktadır. Her türlü kan/kıl örneklerini vermeye hazırım testimin negatif çıkacağından adım kadar eminim. Hem benim kullandığım hem de ikram ettiğim yönündeki ihbarın içeriği tamamen boştur ne zaman kime nasıl ikram ettim nerede uyuşturucu madde kullandım buna dair herhangi bir veri bulunması imkansızdır çünkü uyuşturucu madde kullanmadım ve ikram etmedim.
Melis Sezen in ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri dikkat çekti 3

Ailemle yaşayan aile yaşantısı bulunan birisiyim ya evimde ya da sette çekimde işteyimdir. Aile bağları güçlü bir ailemiz vardır. Uzun yıllardır annem ve kardeşim ile yaşarım. Uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmayan birisi hakkında böyle bir ihbar yapılması tamamen itibar suikastı maksadıyla yapılmıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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