Melis Sezen'in tatil tarzı olay oldu! Kırmızı kombiniyle sosyal medyayı salladı

Başarılı oyuncu Melis Sezen, yaz tatilinden paylaştığı yeni karelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah bikinisini kırmızı pareo, geniş paça pantolon ve aynı renkte başörtüsüyle tamamlayan Sezen, cesur tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Güneş gözlüğü ve halka küpeleriyle görünümünü tamamlayan oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Melis Sezen paylaşımına ise "Kırmızıyı severler" notunu düştü.

Doğal güzelliği ve iddialı stil tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Melis Sezen'in kırmızı ağırlıklı kombinine, "Yazın en iddialı karesi", "Tam bir Akdeniz esintisi" ve "Her paylaşımı olay oluyor" yorumları yağdı.

Ünlü oyuncunun tatil pozları sosyal medyada hızla yayılırken, hayranları yeni paylaşımlarını merakla beklemeye başladı.