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Melis Sezen'in tatil tarzı olay oldu! Kırmızı kombiniyle sosyal medyayı salladı

Şu sıralar yaz tatilinin tadını çıkaran oyuncu Melis Sezen'den yeni tatil pozları geldi. Melis Sezen'in kırmızı pantolon ve siyah bikini üstüyle yaptığı kombin beğeni topladı.

Melis Sezen'in tatil tarzı olay oldu! Kırmızı kombiniyle sosyal medyayı salladı

Başarılı oyuncu Melis Sezen, yaz tatilinden paylaştığı yeni karelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah bikinisini kırmızı pareo, geniş paça pantolon ve aynı renkte başörtüsüyle tamamlayan Sezen, cesur tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Melis Sezen in tatil tarzı olay oldu! Kırmızı kombiniyle sosyal medyayı salladı 1

Güneş gözlüğü ve halka küpeleriyle görünümünü tamamlayan oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Melis Sezen in tatil tarzı olay oldu! Kırmızı kombiniyle sosyal medyayı salladı 2

Melis Sezen paylaşımına ise "Kırmızıyı severler" notunu düştü.

Melis Sezen in tatil tarzı olay oldu! Kırmızı kombiniyle sosyal medyayı salladı 3

Doğal güzelliği ve iddialı stil tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Melis Sezen'in kırmızı ağırlıklı kombinine, "Yazın en iddialı karesi", "Tam bir Akdeniz esintisi" ve "Her paylaşımı olay oluyor" yorumları yağdı.

Melis Sezen in tatil tarzı olay oldu! Kırmızı kombiniyle sosyal medyayı salladı 4

Ünlü oyuncunun tatil pozları sosyal medyada hızla yayılırken, hayranları yeni paylaşımlarını merakla beklemeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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