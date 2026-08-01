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Başkalarının Hayatı fragmanı yayınlandı! Sosyal medyayı salladı

Başkalarının Hayatı dizisinin yayınlanan ilk tanıtımı 24 saat dolmadan X’de 3 milyon üzeri izlenme sayısına ulaştı. Star TV'nin yeni sezonda güvendiği dizilerden olan Başkalarının Hayatı konusu ve oyuncuları da merak edildi.

Başkalarının Hayatı fragmanı yayınlandı! Sosyal medyayı salladı

Burak Berkay Akgül, Eylül Lize Kandemir, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun başrollerini paylaştığı Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı gündemde...

Başkalarının Hayatı dizisinin yayınlanan ilk tanıtımı 24 saat dolmadan X’de 3 milyon üzeri, Instagram’da ise 7 milyon üzeri izlenme sayısına ulaştı. Ancak sosyal medyada olumlu olduğu kadar olumsuz yorumlar da vardı.

Başkalarının Hayatı fragmanı yayınlandı! Sosyal medyayı salladı 1

Dizi fragmanı sosyal medyayı ikiye böldü; kimi "Erken final görüyorum" derken kimi ise "Bu dizi tutar" dedi.

BAŞKALARININ HAYATI KONUSU

“Gurur Dünyası” (Vanity Fair) adlı romandan esinlenen dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor.
Aşk, hırs ve entrikanın iç içe geçtiği sürükleyici hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanan “Başkalarının Hayatı”, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu ekranlara taşıyacak.

Başkalarının Hayatı fragmanı yayınlandı! Sosyal medyayı salladı 2

Yayınlanan ilk tanıtımda, yoksulluğun çıkmazlarıyla mücadele eden Hülya’nın (Eylül Lize Kandemir) kaderine boyun eğmeyi reddettiği anlar dikkat çekerken; Sarp (Burak Berkay Akgül), Neslihan (Doğa Bayram) ve Erim (Demirhan Demircioğlu) karşısındaki kararlı duruşu dizinin hikâyesine dair merakı artırıyor.

Başkalarının Hayatı fragmanı yayınlandı! Sosyal medyayı salladı 3

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin oyuncu kadrosunda; Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.

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Eylül Lize Kandemir
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