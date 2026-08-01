Gwyneth Paltrow TikTok'a iddialı giriş yaptı! Yatakta üstsüz videosunu paylaştı

53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, sosyal medya hesaplarına bir yenisini ekleyerek TikTok'a katıldı. Ünlü oyuncu, platformdaki ilk paylaşımında yer alan bazı görüntülerde üstsüz şekilde kamera karşısına geçerek dikkat çekti.

Tanıtım videosunda farklı mekanlarda çekilen görüntülerin yer aldığı bir kolaj paylaşan Paltrow, lüks beyaz çarşaflı bir yatakta uzanırken yalnızca altın çerçeveli pilot gözlükleri ve uyumlu altın küpeleriyle görüntülendi. Bir başka sahnede ise saçlarını geriye topladığı küvette siyah çerçeveli güneş gözlükleriyle poz verdi.

Videonun farklı bölümlerinde "Bir saniye, sadece TikTok çekiyorum" cümlesini farklı versiyonlarla seslendiren oyuncu, bu ifadeyi çeşitli dillerde de tekrarladı. Helikopterde, teknede, bahçede ve özel jette çekilen sahneler de videoda yer aldı.

Paltrow, TikTok hesabını açtığını ilk olarak Instagram Hikâyeler bölümünden duyurdu. Paylaştığı videoya, "Görünüşe göre artık TikTok'tayım." notunu düştü.