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Gwyneth Paltrow TikTok'a iddialı giriş yaptı! Yatakta üstsüz videosunu paylaştı

53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, TikTok'a olay yaratan bir paylaşımla giriş yaptı. Ünlü yıldızın yatakta üstsüz göründüğü tanıtım videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşım milyonlarca kez izlendi.

Gwyneth Paltrow TikTok'a iddialı giriş yaptı! Yatakta üstsüz videosunu paylaştı

53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, sosyal medya hesaplarına bir yenisini ekleyerek TikTok'a katıldı. Ünlü oyuncu, platformdaki ilk paylaşımında yer alan bazı görüntülerde üstsüz şekilde kamera karşısına geçerek dikkat çekti.

Tanıtım videosunda farklı mekanlarda çekilen görüntülerin yer aldığı bir kolaj paylaşan Paltrow, lüks beyaz çarşaflı bir yatakta uzanırken yalnızca altın çerçeveli pilot gözlükleri ve uyumlu altın küpeleriyle görüntülendi. Bir başka sahnede ise saçlarını geriye topladığı küvette siyah çerçeveli güneş gözlükleriyle poz verdi.

Gwyneth Paltrow TikTok a iddialı giriş yaptı! Yatakta üstsüz videosunu paylaştı 1

Videonun farklı bölümlerinde "Bir saniye, sadece TikTok çekiyorum" cümlesini farklı versiyonlarla seslendiren oyuncu, bu ifadeyi çeşitli dillerde de tekrarladı. Helikopterde, teknede, bahçede ve özel jette çekilen sahneler de videoda yer aldı.

Gwyneth Paltrow TikTok a iddialı giriş yaptı! Yatakta üstsüz videosunu paylaştı 2

Paltrow, TikTok hesabını açtığını ilk olarak Instagram Hikâyeler bölümünden duyurdu. Paylaştığı videoya, "Görünüşe göre artık TikTok'tayım." notunu düştü.

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Gwyneth Paltrow
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