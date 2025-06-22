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Melisa Döngel alkollü araç kullanınca ehliyetine el konuldu... Alkol problemi iddiası

Daha önce kavga ettiği görüntülerle gündeme gelen Melisa Döngel yine adından söz ettirdi. Alkol problemi olduğu iddia edilen Döngel polise yakalandı, ehliyetine el konuldu.

Melisa Döngel alkollü araç kullanınca ehliyetine el konuldu... Alkol problemi iddiası
Kubra Akalın

Sen Çal Kapımı, Prestij Meselesi ve Kirli Sepeti gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Melisa Döngel sık sık özel hayatıyla da gündeme geliyor. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Döngel'in daha önce alkol problemi olduğu iddiaları vardı.

Öyle ki bir Melisa Döngel, Arnavutköy’de sokakta bir kadınla saç saça kavga ettiği anlar nedeniyle magazin gündeminde adından söz ettirmişti.

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Oyuncunun tartıştığı arkadaşının, “Bir kadının o hâle gelecek kadar alkol alması, şiddet eğilimi... Arkadaşlığıma devam edersem kendimi asla affetmem” sözleri çok konuşulmuştu.

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Döngel’in alkol probleminin yeniden ortaya çıktığı iddia edildi. Milliyet'in haberine göre oyuncu, İstanbul’da önceki gün trafik uygulamasına takıldı.

Alkollü araç kullanmaktan Melis Döngel'in ehliyetine el konuldu.

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Melisa Döngel
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