Melisa Ural annesi Sibel Can'ı Harbiye'de yalnız bırakmadı! Dekolteli tarzı olay oldu

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen dünyaya gelen kızı Melisa Ural gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Annesi ve babasının aksine sakin bir yaşamı olan Ural'ın son hali de merak ediliyor.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kameralardan uzak olan kızı Melisa Ural sosyal medyada gündem oldu.

Annesi Sibel Can'ı Harbiye konserinde yalnız bırakmayan Melisa Ural güzelliğiyle ve annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

Derin dekolteli sade tarzıyla beğeni toplayan Melisa Ural'a "Annesinin aynısı", "Resmen annesinin kopyası" yorumları yapıldı.

"Annemin heyecanını ben de yaşıyorum" diyen Ural "Sibel Can'ın kızı olmak nasıl bir duygu" sorusuna ise "Tarifsiz" yanıtını verdi.