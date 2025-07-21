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Melisa Ural annesi Sibel Can'ı Harbiye'de yalnız bırakmadı! Dekolteli tarzı olay oldu

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kameralardan uzak büyüttüğü kızı Melisa Ural annesini Harbiye konserinde yalnız bırakmadı. Melisa Ural'ın annesine benzerliğine yorum yağdı.

Melisa Ural annesi Sibel Can'ı Harbiye'de yalnız bırakmadı! Dekolteli tarzı olay oldu
Kubra Akalın

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen dünyaya gelen kızı Melisa Ural gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Annesi ve babasının aksine sakin bir yaşamı olan Ural'ın son hali de merak ediliyor.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kameralardan uzak olan kızı Melisa Ural sosyal medyada gündem oldu.

Melisa Ural annesi Sibel Can ı Harbiye de yalnız bırakmadı! Dekolteli tarzı olay oldu 1

Annesi Sibel Can'ı Harbiye konserinde yalnız bırakmayan Melisa Ural güzelliğiyle ve annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

Melisa Ural annesi Sibel Can ı Harbiye de yalnız bırakmadı! Dekolteli tarzı olay oldu 2

Derin dekolteli sade tarzıyla beğeni toplayan Melisa Ural'a "Annesinin aynısı", "Resmen annesinin kopyası" yorumları yapıldı.

"Annemin heyecanını ben de yaşıyorum" diyen Ural "Sibel Can'ın kızı olmak nasıl bir duygu" sorusuna ise "Tarifsiz" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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tarifsiz duygu olmaz
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