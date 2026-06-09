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Mert Yazıcıoğlu aşka geldi! Sevgilisi de tanıdık çıktı

“Orhan Bey” karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Mert Yazıcıoğlu'nun Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ünlü isimden ilk paylaşım geldi.

Mert Yazıcıoğlu aşka geldi! Sevgilisi de tanıdık çıktı
Öznur Yaslı İkier

Kuruluş Orhan dizisinde ‘Orhan Bey’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Yazıcıoğlu, bir süredir özel hayatıyla gündemdeydi.

Mert Yazıcıoğlu'nun, bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Zaman zaman birlikte görüntülenen çift, ilişkilerini artık sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Mert Yazıcıoğlu aşka geldi! Sevgilisi de tanıdık çıktı 1

Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Zeynep Artukmaç ile araba içerisindeki selfie çekimini ilk kez paylaştı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mert Yazıcıoğlu aşka geldi! Sevgilisi de tanıdık çıktı 2

'ÇOK MUTLUYUZ'

Öte yandan mart ayında görüntülenerek ilişkilerini gözler önüne seren oyuncu, o dönemde "İlişkimi saklamıyorum, çok güzel gidiyor. Bayramda birlikte tatil yaptık, her şey yolunda" demişti. Yazıcıoğlu, mayıs ayında ise "Her şey çok yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan
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