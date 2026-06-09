Mert Yazıcıoğlu aşka geldi! Sevgilisi de tanıdık çıktı

Kuruluş Orhan dizisinde ‘Orhan Bey’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Yazıcıoğlu, bir süredir özel hayatıyla gündemdeydi.

Mert Yazıcıoğlu'nun, bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Zaman zaman birlikte görüntülenen çift, ilişkilerini artık sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Zeynep Artukmaç ile araba içerisindeki selfie çekimini ilk kez paylaştı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Öte yandan mart ayında görüntülenerek ilişkilerini gözler önüne seren oyuncu, o dönemde "İlişkimi saklamıyorum, çok güzel gidiyor. Bayramda birlikte tatil yaptık, her şey yolunda" demişti. Yazıcıoğlu, mayıs ayında ise "Her şey çok yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.