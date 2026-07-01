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Merve Dizdar anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti...

2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu. 2024'te evlenen çiftten bebek müjdesi geldi.

Merve Dizdar anne oluyor! Bebeğin cinsiyeti...

Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla 2023 yılında Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan ve son olarak "Kral Kaybederse" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Merve Dizdar özel hayatıyla da merak edilen bir isim.

İş insanı Cihan Ayger'le 9 Haziran 2024 tarihinde sade bir törenle evlenen Dizdar 3 aylık hamile...

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

irse Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Dizdar ve Ayger çiftinin bir oğlu olacak. Mutlu çifte bebeklerin sağlıkla kucaklarına almalarını diliyoruz.

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Merve Dizdar
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