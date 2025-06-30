Merve Sevi'den Barış Akarsu paylaşımı: "O hep 28"

Akademi Türkiye adlı yarışma ile tanınan Barış Akarsu, "Yalancı Yarim” dizisiyle şöhretini pekiştirmişti.
Ünlü isim, 29 Haziran 2007 tarihinde gittiği Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Barış Akarsu'nun Yalancı Yarim dizisindeki partneri Merve Sevi, yakın arkadaşını doğum gününde andı. Barış Akarsu'nun bir fotoğrafını paylaşan Sevi, "O hep 28" notuyla arkadaşına duyduğu özlemi dile getirdi.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Akarsu, yaşasaydı 46 yaşında olacaktı.
Öte yandan 28 yaşında aramızdan ayrılan Barış Akarsu'nun hayatı geçtiğimiz yıllarda beyazperdeye uyarlanmıştı. Ünlü ismi filmde İsmail Ege Şaşmaz canlandırmıştı.
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