Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un acı günü

Beyaz perdede ve televizyonda canlandırdığı karakterlerle Türk halkının beğenisini kazanan Gürkan Uygun’un 87 yaşındaki babası Bahattin Uygun tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Bahattin Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Gürkan Uygun’un taziyeleri kabul ettiği anlarda gözler bir dönem aynı dizide rol aldıkları Necati Şaşmaz’ı aradı. Şaşmaz cenaze katılmama gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.