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Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un acı günü

Bir dönem ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadis dizisinde Memati Baş karakterine hayat vererek kariyerinde güçlü bir çıkış yakalayan Gürkan Uygun’un babası vefatının ardından Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un acı günü
Sariye Nur Dönmez

Beyaz perdede ve televizyonda canlandırdığı karakterlerle Türk halkının beğenisini kazanan Gürkan Uygun’un 87 yaşındaki babası Bahattin Uygun tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun un acı günü 1

Bahattin Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun un acı günü 2

Gürkan Uygun’un taziyeleri kabul ettiği anlarda gözler bir dönem aynı dizide rol aldıkları Necati Şaşmaz’ı aradı. Şaşmaz cenaze katılmama gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Necati Şaşmaz kurtlar vadisi
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