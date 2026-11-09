Uzak Şehir 72. bölüm 3. tanıtım: "Ben, benim olan bir şeyi nasıl kıskanayım!"

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir 9 Kasım Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak. Yeni sezonda da reytinglerini koruyan Uzak Şehir'in 72. bölümüne saatler kala yeni fragman yayınlandı.

Alya, Cihan'a rağmen diski bulabilmek için ortalığı ayağa kaldırırken Nare'nin tuttuğu silahtan çıkan kurşun Ateş'i vurdu.

Alya'nın sahte evlilik yaptığını öğrenen Cihan, sonunda Enver'in yakasına yapıştı. Cihan Enver'e diski nereden bulduğunu sorarken parmağındaki yüzüğü ise çekip attı.



Cihan'ın Enver'e "Ben, benim olan bir şeyi nasıl kıskanayım!" sözleri ise fragmana damga vurdu.

Sosyal medyada seyirci bu heyecanlı tanıtıma yorum yağdırdı. Fragman altına bu sözler defalarca kez alıntılanırken "Detaylar çok iyi", "Kıskanç Cihan efsane", "Dünyanın en güzel fragmanı" yorumları yapıldı.