Mesut Özil ve Amine Özil bebeklerine verdikleri isimle şaşırttı!

Mesut Özil ve Amine Özil 3. çocuklarını kucaklarına aldı. İkilinin paylaşımlarına beğeni yağdı.

2019'da nikâh masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de de Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Ocak ayında ailesiyle birlikte çıktığı kış tatilinden yayımladığı fotoğraflarla hamile olduğunu duyuran Amine Gülşe, üçüncü çocuğunu kucağına aldı.

Mesut Özil-Amine Gülşe çifti, müjdeli haberi sosyal medyada paylaştıkları karelerle verdi.

Özil ile Gülşe'nin bir kızı daha oldu. Eda ve Ela ismini daha önce tercih eden çift, bebeklerine 'Elisa' adını verdi.