Mina Demirtaş'ın süper minili tarzı konuşuldu!

Son dönemin parlayan genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansından sonra Delikanlı ile ekrana döndü. Ancak dizi istenen izlenme başarısını gösteremeyince erken final kararı alındı.

Mina Demirtaş ise diziden kısa süre sonra Yaz Evi filminde boy gösterdi. OGM Pictures imzası taşıyan “Yaz Evi” filmi, Bodrum’da düzenlenen gala gecesiyle tanıtıldı.

Mina Demirtaş geceye dantel tasarımlı mini takımıyla katıldı. Ancak genç oyuncunun tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Yaz Evi filminin Selin'i Mina Demirtaş'ın tarzına kimi "Çok güzel" derken kimi ise bu seçimin gece için uygun olmadığını dile getirdi.