24 günde 9 kilo verdi! Doğukan Güngör yeni rolü için imaj değiştirdi

Geçtiğimiz aylarda uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti dizisinden apar topar çıkarılmıştı. Olaydan bir süre sonra da askere giden oyuncu vatani görevini tamamladı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda vatani görevini yerine getiren Doğukan Güngör askerdeyken 9 kilo verdi.

Şimdilerde Kanal D’nin yeni dizisi ‘Haysiyet’ ile ekranlara dönmeye hazırlanan Doğukan Güngör yaptığı imaj değişikliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

YORUM YAĞDI

Doğukan Güngör'ün son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'çok yakışıklısın', 'diziden ayrılmak resmen yaramış', 'karizmatik biri' gibi yorumlar yapıldı.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara’da doğdu. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okurken, okulun tiyatro kulübünde oyunculuğa başladı. Harika Uygur’dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak “Meryem” dizisinde profesyonel oyunculuğa adım attı.

Sonrasında Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterine hayat verdi. Dilber Ay Küçük Dev Kadın ve Her Şeye Rağmen filmlerinde rol aldı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandırdı.