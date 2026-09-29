Motovlogcu Dayı’dan acı haber! Cumhur Kahraman motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Motosiklet videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Cumhur Kahraman’dan acı haber geldi. Kahraman’ın kullandığı motosiklet, Dikili’de bir tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kahraman’a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kahraman, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

"MOTOVLOGCU DAYI" CUMHUR KAHRAMAN KİMDİ?

Cumhur Kahraman, sosyal medyada “Motovlogcu Dayı” adıyla motosiklet sürüşleri ve trafikte yaşadıkları üzerine videolar paylaşıyordu. İçeriklerinde trafik güvenliğine ve motosiklet kullanıcılarının karşılaştığı sorunlara da yer veriyordu. YouTube kanalında 40 binin üzerinde abonesi bulunuyordu.