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Kendall Jenner transparan seçimiyle podyuma damga vurdu! Giyinmeden hemen önce paylaştı

Özel hayatı, cesur seçimleri ve iddialı kombinleriyle adından sıkça söz ettiren Kendall Jenner şimdi de podyumda göz doldurdu. L’Oréal Paris’in global marka elçisi olan Kendall Jenner transparan seçimiyle tam not aldı.

Kendall Jenner transparan seçimiyle podyuma damga vurdu! Giyinmeden hemen önce paylaştı
Öznur Yaslı İkier

L’Oréal Paris’in global marka elçisi olan Kendall Jenner markanın podyumuna geri döndü. Süper model podyumda sergilediği özgüvenli duruşuyla beğeni topladı.

Cesur ve feminen tarzını yansıtan kombiniyle kameraların karşısına geçen Kendall Jenner vücudunu saran ve yere kadar uzanan siyah, transparan elbiseyle tam not aldı.

Kendall Jenner transparan seçimiyle podyuma damga vurdu! Giyinmeden hemen önce paylaştı 1

Kendall Jenner, yüksek yakalı ve derin yırtmaçlı elbisesini siyah stiletto sandaletler ve transparan kumaşın arasından görünen fildişi rengi iç çamaşırıyla tamamlamadı.

Kendall Jenner transparan seçimiyle podyuma damga vurdu! Giyinmeden hemen önce paylaştı 2

YORUM YAĞDI
Jenner, geceden karelerini ve hazırlık sürecini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü modelin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kendall Jenner transparan seçimiyle podyuma damga vurdu! Giyinmeden hemen önce paylaştı 3

Kendall Jenner için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine olağanüstü', 'şimdiye kadarki en iyisi' gibi yorumlar yapıldı.

Kendall Jenner transparan seçimiyle podyuma damga vurdu! Giyinmeden hemen önce paylaştı 4

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Kendall Jenner
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