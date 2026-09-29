Kendall Jenner transparan seçimiyle podyuma damga vurdu! Giyinmeden hemen önce paylaştı

L’Oréal Paris’in global marka elçisi olan Kendall Jenner markanın podyumuna geri döndü. Süper model podyumda sergilediği özgüvenli duruşuyla beğeni topladı.

Cesur ve feminen tarzını yansıtan kombiniyle kameraların karşısına geçen Kendall Jenner vücudunu saran ve yere kadar uzanan siyah, transparan elbiseyle tam not aldı.

Kendall Jenner, yüksek yakalı ve derin yırtmaçlı elbisesini siyah stiletto sandaletler ve transparan kumaşın arasından görünen fildişi rengi iç çamaşırıyla tamamlamadı.

YORUM YAĞDI

Jenner, geceden karelerini ve hazırlık sürecini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Ünlü modelin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kendall Jenner için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine olağanüstü', 'şimdiye kadarki en iyisi' gibi yorumlar yapıldı.