Eşi için ülkeyi terk ediyor! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan radikal karar

Kavak Yelleri, Kış Güneşi, İstanbullu Gelin ve Babil gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver son olarak dijital projelere yönelmiş ve Netflix'te yayınlanan Enfes Bir Akşam dizisinde rol almıştı.

Her yaptığı işle çok beğenilen Aslı Enver'den radikal bir karar geldi. Enver'in eşinin işi nedeniyle Prag'a yerleşeceğine dair iddialar magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Enver'in eşi Berkin Gökbudak, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla işleri nedeniyle bu kararı aldıklarını duyurdu.

Gökbudak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Üç yıl önce eşimle Prag'ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum; "Bir gün burası evimiz olabilir." O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu. Sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı.

Önümüzdeki haftalarda Prag'a tamamen yerleşmeye hazırlanacaklarını dile getiren Gökbudak, "Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü" dedi.

Çiftin İstanbul'daki evlerini kapatmayacağı Aslı Enver'in dizi çekimleri nedeniyle İstanbul ile Prag arasında gidip geleceği öğrenildi.