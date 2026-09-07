Muhtemel Aşk 14. bölüm fragmanı seyirciyi mutlu etmedi!

Show TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan Muhtemel Aşk'ın 14. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda, iki yıllık zaman atlamasının ardından Defne, kendisini bırakıp gittiği için Kadir’e hesap soruyor. Kadir, gitmek zorunda kaldığını anlatmaya çalışsa da Defne’nin yaşananları kabullenmesi hiç kolay olmuyor.

Kader’in çocuğunu Emindağ ailesinin evine göndermesi büyük bir şaşkınlık yaratırken, çocuğun vasisinin Defne olduğunun ortaya çıkması herkesi hayrete düşürüyor.

Tolga, çocuğunu görmek için heyecanla beklerken Defne ise vasi sıfatıyla çocuğu Kadir’den almak üzere polislerle birlikte eve geliyor. Tanıtımda yaşanan bu gelişmeler, yeni bölüme yönelik merakı daha da artırıyor.



Muhtemel Aşk'ta yaşanan zaman atlaması seyirciyi pek de memnun etmedi. Fragmanın yayınlanmasının ardından pek çok eleştiri yapıldı. Sosyal medyada "Bundan sonra final artık", "Ya böyle saçmalık olmaz", "Finalin ayak sesleri" yorumları yapıldı.