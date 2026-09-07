Şarkıcı Çelik 5 milyon TL'yi yardım için harcadı! Veresiye defterlerini kapadı

Şarkıcı Çelik Erişçi, bir süredir şehir şehir dolaşarak bakkal ve eczanelerdeki veresiye borçlarını kapatıyor. Çelik'in Mart 2025’te başlattığı ‘İyilik Hareketi’ 1.5 yılı devirdi.

Müge Dağıstanlı'nın yazısında yer alan bilgiye göre; popçu, bugüne kadar Türkiye’nin dört bir köşesinde 70 bakkal, çeşitli eczane ve fırınlardaki veresiye defterlerini kapatmış durumda.

Dağıstanlı edindiği bilgileri yazısında şöyle aktardı:

YARDIM TALEPLERİNİ GERİ ÇEVİRİYOR

"Duyduğuma göre de; 5 milyon TL’ye yakın para harcamış. Bu miktarı başkaları gibi etraftan toplamıyor. Bizzat cebinden harcıyor. Eee kendisi ne yiyip içiyor diyebilirsiniz?



Çelik sistemi şöyle kurmuş: Ekibiyle birlikte gittiği yerlerde ‘Burada en zor durumdaki mahalle neresi? Kim yardıma muhtaç?’ diye araştırma yapıyormuş. Gösterilen hedefe, kazancının bir bölümünü aktarıyormuş. Bazı ünlü arkadaşları 'Biz de sana para verelim, yardımı sen götür' diye teklif etmişler. Ama Çelik kabul etmemiş. 'Herkes kendi yardımını kendi yapsın. Ben vakıf ya da dernek değilim' diyor. Bu arada Çelik’in konser kaşesinin birçok starın aksine çok yüksek olmadığını da söyleyeyim."