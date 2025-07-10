Muhteşem Yüzyıl: Kösem’in Şehzade Murad’ı Çağan Efe Ak artık 18 yaşında! Son hali gündem oldu

Muhteşem Yüzyıl: Kösem’in Şehzade Murad’ı büyüdü... 2015-2017 yılları arasında ekrana gelen “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisinde Şehzade Murad karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Çağan Efe Ak, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Bir döneme damga vuran ve büyük ilgiyle izlenen Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Şehzade Murad karakterine hayat veren Çağan Efe Ak, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.

Henüz çocuk yaşta oyunculuğa adım atan ve pek çok reklam filminde de boy gösteren genç oyuncu, artık 18 yaşında.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Çağan Efe Ak, aynı zamanda eğitimine de özen gösteriyor. Gelişimini sürdürürken sosyal medyayı da aktif kullanan Ak, son paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Instagram ve diğer platformlardaki son fotoğrafları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan genç oyuncuya kullanıcılar tarafından “Çok yakışıklı olmuşsun", "Parlıyorsun" “Güzel surat” gibi yorumlar yapıldı.