Müjde Uzman 'metres' sorusunu duyunca röportajı bitirdi

Ricky Martin konserinde görüntülenen Müjde Uzman, kendisine sorulan Kızılcık Şerbeti sorusunu duyunca röportajı bitirdi.

Faruk Turgut'un açıklamaları ile ilgili soruyu duyunca 'Bu konulara girmeye hiç gerek yok çünkü biliyorsunuz ki Ricky Martin konserine geldim' diyen Müjde Uzman, röportajı sonlandırarak kameralardan uzaklaştı.

FARUK TURGUT NE DEMİŞTİ?

Turgut, Müjde Uzman hakkında "Ekonomik bir şey yaşamadık. Senaryonun gidiş hattından memnun değildi. Dizide muhafazakâr bir adamın metresi olma duygusu, üzerinde oldukça dramatik etkiler yarattı, o yüzden ayrıldı" demişti.