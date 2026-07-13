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Müjde Uzman 'metres' sorusunu duyunca röportajı bitirdi

Kızılcık Şerbeti'nin ilk 2 sezonunda yer alan Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman konserde ortaya çıktı. Oyuncu Faruk Turgut sorusunu duyunca röportaja devam etmedi.

Müjde Uzman 'metres' sorusunu duyunca röportajı bitirdi

Ricky Martin konserinde görüntülenen Müjde Uzman, kendisine sorulan Kızılcık Şerbeti sorusunu duyunca röportajı bitirdi.

Faruk Turgut'un açıklamaları ile ilgili soruyu duyunca 'Bu konulara girmeye hiç gerek yok çünkü biliyorsunuz ki Ricky Martin konserine geldim' diyen Müjde Uzman, röportajı sonlandırarak kameralardan uzaklaştı.

Müjde Uzman metres sorusunu duyunca röportajı bitirdi 1

FARUK TURGUT NE DEMİŞTİ?

Turgut, Müjde Uzman hakkında "Ekonomik bir şey yaşamadık. Senaryonun gidiş hattından memnun değildi. Dizide muhafazakâr bir adamın metresi olma duygusu, üzerinde oldukça dramatik etkiler yarattı, o yüzden ayrıldı" demişti.

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Müjde Uzman
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