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Murat Dalkılıç, O Ses Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacısıyla birlikte... Paylaşımı gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 15:39
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Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un barışma iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak Merve Boluğur, bu söylentilere hızla yanıt vererek, “Şu an hayatımda kimse yok” açıklamasını yapmıştı. Ardından, Murat Dalkılıç’ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Şarkıcı, meslektaşı Dicle Olcay ile yeni ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Murat Dalkılıç, O Ses Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacısıyla birlikte... Paylaşımı gündemde

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, 2015 yılında nikah masasına oturmuş, iki yıl süren evliliklerinin ardından yollarını ayırmıştı. Murat Dalkılıç, son olarak Edda Dora ile iki yıl süren bir ilişkisini geçtiğimiz yılın eylül ayında sonlandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın barıştıkları iddia edildi. Uzun süre sosyal medyada barıştıkları yönünde iddialar dolaşan ikiliden Boluğur, bu söylentileri yalanladı.

Murat Dalkılıç ise Merve Boluğur ile barıştığı iddialarına son noktayı koyarak, yeni sevgilisi Dicle Olcay ile beraber olduğunu ilan etti. Şarkıcı, sevgilisinin sahnesine çıkarak davul çaldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Paylaşımında, "Cumaları Dicle’ye davula başladım, o da beğendi" diyerek, ilişkisini ilan etti.

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DİCLE OLCAY KİMDİR?

Dicle Olcay, 1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı mezunu olan Olcay, "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldı ve Murat Boz, Bengü gibi ünlü isimlerin vokalistliğini üstlendi. Murat Dalkılıç’ın yeni sevgilisi, şarkıcılıkla da adından söz ettiren bir isim.

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Murat Dalkılıç
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