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Murat Övüç düğünde gelinine kilolarca altın taktı! Takarken bir de alkış istedi

Fenomen Murat Övüç oğlu Burak Can’ı evlendirdi. Nişanda geline 2 kilo altın takan fenomen düğünde ise olayı daha da abarttı ve gelini Leyla Tuğçe’ye kilolarca altın taktı.

Murat Övüç düğünde gelinine kilolarca altın taktı! Takarken bir de alkış istedi
Kubra Akalın

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç açıklamaları, skandalları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim. Son olarak oğlu Burak Can'ı evlendiren Murat Övüç kesenin ağzını açtı.

Daha önce ablaları ve oğlunun isteklerinden bıktığını söyleyerek 'intihar edeceğim yeter' diyerek ailesini ifşa eden Murat Övüç ailesiyle arasını düzeltti.

Oğlunu evlendiren Murat Övüç düğünde yaptıklarıyla gündeme geldi.

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TAKI MERASİMİ ŞOVA DÖNÜŞTÜ

"Parayı çok seviyorum, dostum olmasın, param olsun" açıklamasında bulunan Murat Övüç'ün gelinine nişanda 2 kilo altın takmıştı.

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Fenomen isim gelinine düğünde ise kilolarca altın taktı. Takı merasiminden anlar sosyal medyada gündem oldu. Murat Övüç altınları takarken bir yandan da misafirlere seslenerek "Alkış" dedi.

Alkış isteyen fenomen isim altınları takarak şovunu yaptı. Sosyal medyada ise fenomene "Bu görgüsüzlük mide bulandırıcı", "Gerçekten bu paranın kaynağı ne?", "Bu paranın suyu nereden geliyor" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
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