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  4. Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tek aşk Müslüm Baba"

Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tek aşk Müslüm Baba"

03.03.2025 14:19
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Müslüm Gürses, ölümünün 12’nci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlı'ndaki kabri başında anıldı. Gürses’in mezarı başında toplanan hayranları, kabrin çevresini posterler ve çiçeklerle süsledi. Hayranları beyaz ve kırmızı karanfillerle süsledikleri Gürses'in kabri başında dua etti.

Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tek aşk Müslüm Baba"

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses ölümünün 12'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.Hayranları Gürses'in mezarının çevresini kırmızı beyaz karanfillerle ve posterlerle süsledi.

'KABRİNİ CENNET BAHÇESİ YAPTIK'

Gürses'in kabrini ziyaret eden Ercan Karasoy, "Müslüm Baba'nın vefatının 12’nci senesini bitirdi. Allah rahmet eylesin. Kendisi arabesk dünyasının babasıydı. Sevenleri olarak geldik, buradayız. Dün de buradaydık, çünkü İstanbul dışından gelen abilerimiz, arkadaşlarımız var, onlarla beraber acımızı yaşıyoruz. Müslüm Gürses ölmeden önce de kendisine ulaşamıyorduk ama değişen bir şey yok. Burada kabri başında, cennet bahçesi gibi yapmışız, inşallah ayrı dünyada da cennet bahçesindedir.

ISTANBUL---MUSLUM-GURSES-OLUMUNUN-12’NCI_592857_175435

Dualarmız, hayır hasenatlarımız hep onunla beraber. Çocukluğumuz, gençliğimiz, yaşanmışlıklarımız ve şimdiki halimiz, yani bu sonradan olan bir şey değil. Sosyal medyada gördüğümüz bir şey değil. Biz bunu yaşayan insanlar olarak, çocukluktan arabalarda dinlerdik, tekstil atölyelerinde Müslüm baba çalıyordu. Acımız büyük, tarife, dile dökülemiyor. Allah rahmet eylesin tekrar" şeklinde konuştu.

ISTANBUL---MUSLUM-GURSES-OLUMUNUN-12’NCI_592854_175435

'TEK AŞK MÜSLÜM BABA'

Hayranlarından Şenol Çetin ise, "Biz her sene buraya bütün arkadaşlar olarak geliyoruz, Anadolu’dan gelen arkadaşlarımızı karşılıyoruz. Koca büyük bir aileyiz. Bizde tek aşk her zaman Müslüm baba. Mekanı cennet olsun, Muhterem annenin de mekanı cennet olsun. Tek aşk Müslüm Baba" şeklinde konuştuBu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müslüm Gürses
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