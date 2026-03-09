MAGAZİN

Mustafa Topaloğlu'nu kızdıran uyarı! Sahneyi terk etti

Mustafa Topaloğlu, sahne aldığı konserde tam şarkıya girecekken uyarı aldı. Bir dinleyicinin sözlerine sinirlenen Topaloğlu, performansı yarıda keserek mikrofonu bıraktı ve sahneden indi.

“Uzaylı" lakabıyla bilinen Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz akşam hayranlarıyla buluştuğu konserde beklenmedik bir olay yaşadı. Konserin ilerleyen saatlerinde ön sıralarda bulunan bir dinleyicinin uyarısı şarkıcıyı çok kızdırdı. O anlar gündem oldu.

Mustafa Topaloğlu şarkıya girmeden önce bir dinleyiciden “Şarkıyı kısa tutalım” uyarısı alınca sinirlendirdi.

Topaloğlu, sözlü diyalog sonrası tepki göstererek sahneyi terk etti. Usta şarkıcı, “Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin” diyerek çıkıştı.

Bu anlardan sonra ise şarkıcı mikrofonu bırakarak sahneyi terk etti.

