Trans olduğunu açıklamıştı! Naomi Watts davete onunla geldi

Dünyaca ünlü oyuncu Naomi Watts’ın 17 yaşındaki model kızı Kai Schreiber, Paris Fashion Week kapsamında düzenlenen Balenciaga defilesinde annesini adeta gölgede bıraktı. Geçtiğimiz yıl trans olduğunu açıklayan genç model, geceinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Trans olduğunu açıklamıştı! Naomi Watts davete onunla geldi

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Paris Fashion Week bu yıl da yıldız isimleri bir araya getirdi. Defileye katılanlar arasında yer alan Naomi Watts kırmızı halıda büyük ilgi gördü.

Oyuncunun cinsiyet değiştiren 17 yaşındaki kızı Kai Schreiber annesini gölgede bıraktı. Genç model, siyah bir kombin, Balenciaga kemer ve siyah clutch çanta ile görünümünü tamamladı. Smoky göz makyajı ise stiline iddialı bir dokunuş kattı.

Trans olduğunu açıklamıştı! Naomi Watts davete onunla geldi 1

TRANS OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Moda dünyasında hızla yükselen Kai Schreiber, geçtiğimiz yıl trans kimliğini kamuoyuna açıklamış ve kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Genç model bir röportajında, küçük yaşlardan beri “Marilyn Monroe gibi güzel, güçlü ve etkileyici bir kadın olmayı hayal ettiğini” söylemişti.

Naomi Watts
