Nagihan Karadere yine ağladı! Acun Ilıcalı sinirlendi: Belki de bittin!

Survivor'a gitmeyeceğini söyledikten kısa süre sonra yeniden yarışmaya dönen Nagihan Karadare zor günler geçiriyor. Hem açlık yüzünden zorlanan hem de sakatlıklar yaşayan Nagihan yine ağladı.



"3 gündür su dışında bir şey yiyip içemiyorum. Adım atacak halim kalmadı. Çok da devam etmek istemiyorum" diyen Nagihan Karadere devamında ise "Kendimi kötü hissediyorum. Benim için şu an sağlık durumum mentalimin önüne geçmiş durumda. Ben kendimi burada tüketiyorum. Doktor da rapor vermiyor, rapor alamıyorum. Çok da devam etmeyi istemiyorum Acun Bey'' dedi.

Acun Ilıcalı bu sözler üzerine sinirlenerek "Belki de bittin. Olabilir yani. Bittin yani" diyerek sitem etti.

"SENİ AYIRALIM" DİYEREK TEKLİF ETTİ

Acun Ilıcalı devamında "Ben sana açık konuşacağım seni iyi görmüyorum. Sağlık sorunu ve mental çöküş... Arkadaşlarımla konuyu acil bir şekilde konuşacağım. Bana göre sen mental olarak şu anda devam edebilecek durumda değilsin. Üzülerek söylüyorum, bizim için çok değerli bir yarışmacısın. Seni ayıralım, sana 24 saat süre verelim. Senin acil bir şekilde kliniğe yatırılman lazım. 24 saatin sonunda sen bize net bir şekilde gelmen lazım. Yani burada aynı şartlarda yarışan yarışmacılar arasında ben birisinin şu anlattığın sebepleri saymasını doğru bulmuyorum. Benim bütün yarışmacılarım aç. Kendin bitmişsin bizi suçlamaya başlıyorsun" dedi.

Nagihan'ın açıklamalarına kırmızı takımdan Seren Ay Çetin gülünce, Karadere; 'İnadına devam ediyorum' diyerek yarışmada kalacağını söyledi.

Acun Ilıcalı ise "Şunu anladım burası kurtlar sofrası! Bundan sonra doktoru ve bizi suçlamak yok" dedi.