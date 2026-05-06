Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i 'şiddet' yanıtıyla gündemde!

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban katıldığı galada dikkat çekti.

Son dönemde İstanbul'u terk edip Çanakkale'ye yerleşmesiyle gündeme gelen oyuncu "Daha organik beslenebiliyoruz" demişti.

Son haliyle dikkat çeken Çoban, Portekiz Aşkı filminin galasında boy gösterdi. Çoban son dönemde gündeme gelen şiddet tartışmalarını ve Kurtlar Vadi'sinin bu konu üzerinde büyük etkisi olduğu yorumlarını değerlendirdi.

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i bu konuda şunları söyledi:

"Kurtlar Vadisi şiddete örnek olmadı. Dizi çekilirken okul saldırısı olmadı. Oyuncu olarak da; biz dışarıda benim silahım yok benim de bir evladım var, çocuğumu okula gönderiyorum. Ben bir öğrencinin ödev defterine dahi imza atmadım.

Çocuğum da arada izliyor. Sosyal medyayı iyi kullanmadığımız için bu olaylar yaşanıyor. Ailenin takip etmesi gerek."

Kenan Çoban'ın açıklamaları sosyal medyada da konuşuldu. Oyuncunun sözlerine "Güzel konuşmuş", "Çok doğru" yorumları geldi.