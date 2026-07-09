Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler: Reyting için beni kullandı

TikTok'tan dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan'ın programına konuk olan Nazan Ünal yüzündeki dövmelerle dikkat çekmişti. Programdaki iddialarından daha çok bu imajıyla konuşulan ve bir anda popüler olan Nazan Ünal Sinem Yıldız'ın YouTube programına konuk oldu.

"Didem Aslan'a çıktım. Didem abla da kattı, karıştırdı her şeyi" diyen Ünsal'a sunucu "Nasıl kattı, karıştırdı her şeyi?" dedi. Nazan Ünal ise şunları söyledi:

"Alacak paramı da alamadım. 600'ünü alabildim ancak. Didem abla dedim ben hani buraya dolandırıldım diye geldim dedim. O hep başka şeyleri açtı, başka şeyleri konuştu. Yani yok üç evlilik yapmışsın, yok şunu yapmışsın. Abla diyorum ben evlenmedim diyorum. Yani hani ikinci kötü adamla. Reyting için beni kullandı. Alacak paramı da alamadım."