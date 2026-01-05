Ne makyaj ne filtre! Hadise'nin bu hali konuşuluyor

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı filtresiz ve makyajsız fotoğraflarıyla magazin gündemine damga vurdu. Sahne kostümleri ve iddialı makyajıyla görmeye alışık olduğumuz yıldız ismin bu hali X'te konuşuluyor.

Her zaman iddialı dekoltesiyle adından söz ettiren Hadise, bu kez hayranlarının karşısına en yalın haliyle çıktı. Hadise makyajsız yüzü, rahat kıyafetleri ve samimi tavrıyla dikkat çekti.

Hadise'nin paylaştığı karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü ancak çoğunluk ünlü şarkıcının bu cesur ve samimi tavrını destekledi.

Takipçileri, "Filtrelere gerek yok, her halinle çok güzelsin" ve "İşte gerçek Hadise" yorumlarıyla sanatçıya destek verdi.

