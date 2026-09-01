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Doktoru sahneleri yasakladı! Ece Seçkin ortaya çıktı: Hamilelik pozları gündemde

Bir süredir ortalarda görünmeyen hatta konserlerini peş peşe erteleyen Ece Seçkin'den hamilelik pozları geldi. Seçkin'in kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Doktoru sahneleri yasakladı! Ece Seçkin ortaya çıktı: Hamilelik pozları gündemde
Öznur Yaslı İkier

Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, bu kez anne olma heyecanıyla gündemde. Bir süre önce hamile olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Seçkin, geçtiğimiz ay bu dönemin en konforlu ve huzurlu bir şekilde geçirmek amacıyla sahnelere ara verdiğini açıklamıştı. İlk kez anne olacak olan şarkıcıdan hamilelik pozları geldi.

Doktoru sahneleri yasakladı! Ece Seçkin ortaya çıktı: Hamilelik pozları gündemde 1

5 aylık hamile olan Ece Seçkin'in sosyal medya hesabından yayımladığı karelerde karnının oldukça belirginleştiği görüldü.

Doktoru sahneleri yasakladı! Ece Seçkin ortaya çıktı: Hamilelik pozları gündemde 2

Ünlü şarkıcı, henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamadı.

Doktoru sahneleri yasakladı! Ece Seçkin ortaya çıktı: Hamilelik pozları gündemde 3

Seçkin'e; "Maşallah" ve "Hamilelik çok yakışmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Doktoru sahneleri yasakladı! Ece Seçkin ortaya çıktı: Hamilelik pozları gündemde 4

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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
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