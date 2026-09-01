Doktoru sahneleri yasakladı! Ece Seçkin ortaya çıktı: Hamilelik pozları gündemde

Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, bu kez anne olma heyecanıyla gündemde. Bir süre önce hamile olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Seçkin, geçtiğimiz ay bu dönemin en konforlu ve huzurlu bir şekilde geçirmek amacıyla sahnelere ara verdiğini açıklamıştı. İlk kez anne olacak olan şarkıcıdan hamilelik pozları geldi.

5 aylık hamile olan Ece Seçkin'in sosyal medya hesabından yayımladığı karelerde karnının oldukça belirginleştiği görüldü.

Ünlü şarkıcı, henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamadı.

Seçkin'e; "Maşallah" ve "Hamilelik çok yakışmış" şeklinde yorumlar yapıldı.