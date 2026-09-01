Düğüne damga vuran anlar: Müge Anlı mikrofonu eline alınca eski başkan sahneden uzaklaştı

Tuzla eski Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın oğlu Ömer Yazıcı, 30 Ağustos'ta Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşen törenle Buse Üzümcü ile nikah masasına oturdu.

Siyaset, sanat ve sağlık dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğünde nikah, 75 şahit huzurunda kıyıldı. Törenin sunuculuğunu televizyon programcısı Müge Anlı üstlendi.

Nikah sırasında konuşan Anlı, emniyet müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 2022 yılında kıydığı nikahı hatırlattı. Anlı, kendi nikahını da Şadi Yazıcı'nın kıydığını belirterek, Yazıcı'nın ricası üzerine evliliklerinin yaklaşık bir ay boyunca gizli tutulduğunu anlattı.

Anlı, çifte mutluluk dilediği konuşmasında “Dilerim Atatürkçü, çağdaş, laik; vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz” ifadelerini kullandı. Anlı'nın bu sözleri salonda alkışlarla karşılandı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Müge Anlı'nın konuşmasını yaptığı esnada Yazıcı'nın sahneden sessizce uzaklaşması dikkat çekti. Yazıcı'nın düğündeki o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.