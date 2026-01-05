Netflix'te zirveye çıktı: Bu belgesel seyirciyi çok sarstı

Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story, Netflix tarafından 30 Aralık’ta yayımlandı. Jodi Hildebrandt: Sosyal Medyanın En Karanlık Hikayesi, aile danışmanı Jodi Hildebrandt ile içerik üreticisi Ruby Franke'nin bir araya gelmesi ve karanlık bir tabloya dönüşen süreci anlatıyor.

Jodi Hildebrandt: Sosyal Medyanın En Karanlık Hikayesi tüm dünyada infial yaratan bir çocuk istismarı davasını konu alan bir suç belgeselidir.

Netflix, 18 yaş altına uygun olmadığını belirttiği belgeselin konusunu şöyle özetliyor:

"Utahlı terapist Jodi Hildebrandt'ın, ebeveynlik temalı YouTube kanalı olan Ruby Franke'yle birlikte çocuk istismarından tutuklanması çarpık bir manipülasyon öyküsünü ortaya serer."

Belgeseli izleyen seyirciler konuya dair sosyal medyada da yorumlarda bulunuyor. Bir izleyici belgeseli "son derece rahatsız edici" diye nitelerken, bir başka izleyici "Dehşetten titredim" yorumunda bulundu.

ÇOCUĞUN HALİ KAN DONDURDU

Olay, Ağustos 2023'te Ruby Franke'in 12 yaşındaki oğlunun, Jodi Hildebrandt'ın evindeki bir pencereden kaçarak komşusundan yardım istemesiyle patlak verir.



Çocuğun aşırı derecede zayıf olduğu, el ve ayak bileklerinde koli bandı izleri ile açık yaralar bulunduğu görülür. Polis, evde yaptığı aramada Ruby'nin 9 yaşındaki kızını da benzer bir durumda, bir dolabın içinde saklanırken bulur.

Ruby Franke Çocuk istismarı suçundan 2024 yılında 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.