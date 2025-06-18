Nihal Candan 23 kiloya kadar düştü! Tüm organları iflas etti! Son hali üzdü! 'Ölümle karşı karşıya'

Sosyal medya fenomenleri; Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kalmıştı.

Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış ondan kısa bir süre sonra da kardeşi Bahar Candan tahliye olmuştu.

Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra daha da zayıfladı ve 30 kiloya kadar düşmesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Günlerdir hastanede ve yoğun bakımda tedavi altında olan Nihal Candan'ın kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Candan'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

ANNESİNDEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında; "Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var" şeklinde açıklamada bulundu.

ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR?

Anoreksiya nervoza, kişinin aşırı zayıflama isteğiyle yemek yemeyi reddettiği ciddi bir yeme bozukluğudur. Genetik, psikolojik ve çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynar. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda daha yaygındır. Anoreksiya belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, beden algısında bozulma ve adet düzensizlikleri bulunur. Anoreksiya ve bulimia farkı ise yeme davranışlarında yatmaktadır; anoreksiyada kısıtlama, bulimiada aşırı yeme ve kusma görülür. Tedavi sürecinde kilo alımı sağlanır ve psikoterapi uygulanır.