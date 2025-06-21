Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Annesi Umut Candan'ın feryadı yürekleri sızlattı! 'Tek suçları...'

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nervoza teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan ikinci kez kalbinin durmasının ardından hayata gözlerini yumdu.

30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninde Nihal Candan’ın annesi Umut Candan’ın feryadı yürekleri sızlattı.

Umut Candan gözyaşları içinde ''Neden duymadınız benim çocuğumu. Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu? Benim çocuklarım çok saf bir tek suçları var soytarılık. Soytarılık dışında bunların hiçbir şeyi yok. Onlar Instagram'da soytarılık yaptı. Rol yaptı. Nihal kaldıramadı. İçeride hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi.'' diye haykırdı.