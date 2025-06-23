Nilperi Şahinkaya set için gidilen Fethiye'de olay çıkardı! Fırat Çelik'e bardak fırlattı, Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü

Sky Films ve Taff Pictures ortak yapımı olan Gelin Takımı 2 filminin Fethiye Kabak Koyu’ndaki çekimlerinde olay çıktı. Filmin “Deniz” karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya sinirlerine hakim olamadı.

24 Ekim'de vizyona girmesi planlanan Gelin Takımı 2 filminin setinden sızan bilgilere göre, geçtiğimiz salı günü ekip, akşam yemeğinin ardından otel barına geçti. Burada bulunan isimler arasında Seda Bakan, Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik de vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, sohbet sırasında rol arkadaşı Fırat Çelik’e, geçmişte mahkemelik olduğu Burak Deniz’in doğum gününü neden kutladığını sordu. Fırat Çelik’in “Eski arkadaşım” yanıtı ortamı gerdi. Alkolün de etkisiyle tansiyon yükselince, Şahinkaya masadaki bardakları fırlattı ve sert bir tartışma başladı.

SAKİNLEŞMEYİNCE YALNIZ BIRAKTILAR

Kavga büyüyünce oyuncu arkadaşları Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu, Şahinkaya’yı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadılar. Yaşanan arbede sırasında Şebnem Bozoklu’nun sandalyeden düştüğü iddia edildi. Ekibin kalan üyeleri barı terk etti.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan olayın ardından ertesi gün Nilperi Şahinkaya, tüm ekip arkadaşlarından özür diledi. Yapımcı Emre Oskay’ın araya girmesiyle gerginlik tatlıya bağlandı. Oyuncular, profesyonellik gereği filmi tamamlamak üzere çalışmalara devam etme kararı aldı.