NOW'un iddialı dizisi Sakıncalı daha yayına girmeden Rusya’ya satıldı! Sakıncalı ne zaman?

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’yi başrollerde buluşturan "Sakıncalı" dizisi gündemde. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Gold Film imzalı “Sakıncalı”nın konusu, ne zaman yayınlanacağı gündemdeyken dizi hakkında bomba bir olay yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilk kez bir Türk dizisi için Venedik'te gala yapıldı. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yakında NOW'da ekrana gelecek dizi için Cannes'dan özel jetlerle 35 ülkeden, 52 sektör temsilcisi Venedik'e getirildi.

TEKLİF YAĞDI

"Sakıncalı" dizisinin ilk bölümünden 25 dakikalık kolaj yayınlandı. Dizinin konusu ve oyunculukları çok beğenildi. Tarihi tiyatroda iki kez alkış seli yaşandı. Dizi henüz yayına girmeden Rusya'ya satıldı. Ortadoğu ve Yunanistan'dan temsilciler şimdiden dizinin remake haklarını almak için teklif sundu.

SAKINCALI NE ZAMAN?

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yer aldığı “Sakıncalı” dizisinin NOW’da yeni bir değişiklik olmazsa 5 ya da 12 Kasım Çarşamba ekrana gelmesi planlanıyor.

SAKINCALI KONUSU

Sakıncalı hayata tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam mücadelesini konu alıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyacak.