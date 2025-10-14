MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

NOW'un iddialı dizisi Sakıncalı daha yayına girmeden Rusya’ya satıldı! Sakıncalı ne zaman?

NOW'un iddialı dizisi Sakıncalı daha yayına girmeden adından söz ettirdi. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrolde olduğu Sakıncalı daha yayına girmeden Rusya’ya satıldı, Venedik'te ilk kez bir Türk dizisi için gala düzenlendi. Peki Sakıncalı ne zaman yayınlanacak?

NOW'un iddialı dizisi Sakıncalı daha yayına girmeden Rusya’ya satıldı! Sakıncalı ne zaman?
Kubra Akalın

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’yi başrollerde buluşturan "Sakıncalı" dizisi gündemde. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Gold Film imzalı “Sakıncalı”nın konusu, ne zaman yayınlanacağı gündemdeyken dizi hakkında bomba bir olay yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilk kez bir Türk dizisi için Venedik'te gala yapıldı. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yakında NOW'da ekrana gelecek dizi için Cannes'dan özel jetlerle 35 ülkeden, 52 sektör temsilcisi Venedik'e getirildi.

NOW un iddialı dizisi Sakıncalı daha yayına girmeden Rusya’ya satıldı! Sakıncalı ne zaman? 1

TEKLİF YAĞDI

"Sakıncalı" dizisinin ilk bölümünden 25 dakikalık kolaj yayınlandı. Dizinin konusu ve oyunculukları çok beğenildi. Tarihi tiyatroda iki kez alkış seli yaşandı. Dizi henüz yayına girmeden Rusya'ya satıldı. Ortadoğu ve Yunanistan'dan temsilciler şimdiden dizinin remake haklarını almak için teklif sundu.

NOW un iddialı dizisi Sakıncalı daha yayına girmeden Rusya’ya satıldı! Sakıncalı ne zaman? 2

SAKINCALI NE ZAMAN?

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yer aldığı “Sakıncalı” dizisinin NOW’da yeni bir değişiklik olmazsa 5 ya da 12 Kasım Çarşamba ekrana gelmesi planlanıyor.

NOW un iddialı dizisi Sakıncalı daha yayına girmeden Rusya’ya satıldı! Sakıncalı ne zaman? 3

SAKINCALI KONUSU

Sakıncalı hayata tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam mücadelesini konu alıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyacak.

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rus model yatakta üstsüz selfie çekti! Yine olay olduRus model yatakta üstsüz selfie çekti! Yine olay oldu
Karısını onunla aldattı! Ağlayarak itiraf ettiKarısını onunla aldattı! Ağlayarak itiraf etti
Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci Salih Bademci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.