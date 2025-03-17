Nursel Ergin kansere yakalandığını açıklamıştı! Ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı

2000'li yıllarda ekrana gelen 'Var mısın Yok musun?' yarışma programı ile ünlenen ve sonrasında sunduğu programlarla adından söz ettiren sunucu Nursel Ergin hastalığıyla gündemde.

'Gelinim Mutfakta' yarışmasında uzun süre sunuculuk yapan Nursel Ergin 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıkladı. "Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada" diyen Ergin sosyal medya hesabından bu süreçte yaşadıklarını sık sık paylaşıyor.

"HEPSİ GEÇECEK"

Kemoterapi aldığı dönemden paylaşımlar da yapan Nursel Ergin son olarak ağlayarak saçlarını kazıttığı anları paylaştı ve "Bu anı asla unutmayacağım" dedi.

"Hepsi geçecek" diyen Nursel Ergin kendisine kanser hastalarından çok fazla mesaj geldiğini söyleyerek "Güç sizde güçlü olun" dedi.

EKRANLARA DÖNÜYOR

"Öleceğimi düşündüm, bir daha asla hayat enerjimin olmayacağını düşündüm. Ama hayat çok güzel. Gerçekten çok güçlüymüşüm" diyen Ergin ayrıca yeni bir yemek programıyla ekranlara geri dönüyor.