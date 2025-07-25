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Ödül töreninde ortalık karışmıştı! Özge Ulusoy'a dolandırıcılık suçlaması! Avukatından açıklama gecikmedi

9. Uluslararası Kalite Ödülleri gecesinde ilginç anlar yaşanmış ve Özge Ulusoy'a dolandırıcılık suçlaması yapılmıştı. Gecede ödül alan Bowax şirketinin sahibi Lokman İn, kendisine ödül veren Özge Ulusoy tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Ulusoy'un avukatından açıklama gecikmedi.

Ödül töreninde ortalık karışmıştı! Özge Ulusoy'a dolandırıcılık suçlaması! Avukatından açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde ilginç anlar yaşanmış ve geceye Bowax Türkiye'nin kurucusu Lokman İn'in açıklamaları damga vurmuştu.

Ulusoy, iş adamı Lokman İn ödülünü almak üzereyken menajeri tarafından sahneden indirildi. Gece, Lokman İn'in ödül konuşmasıyla beraber bir anda karıştı.

Ödül töreninde ortalık karışmıştı! Özge Ulusoy a dolandırıcılık suçlaması! Avukatından açıklama gecikmedi 1

Lokman İn; "Birkaç gün önce, müzik de girseniz söyleyeceğim. Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü verecekmiş, ben buraya gelince kaçıyor. Sadece ilginç! Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç, onu söylüyorum. Gelirken o kaçıyor, müzik açıyorsunuz, ses açıyorsunuz. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?" diyerek, sahneden gülerek indi.

Ödül töreninde ortalık karışmıştı! Özge Ulusoy a dolandırıcılık suçlaması! Avukatından açıklama gecikmedi 2

Lokman İn, X hesabından şunları söyledi: Açık konuşma zamanı… Özge Ulusoy ile profesyonel bir işbirliği gerçekleştirdik. Tüm ödemeleri eksiksiz yapıldı. Ancak verilen sözler tutulmadı, içerikler paylaşılmadı. Dün bir ödül töreninde, sahneye çıkmam beklenirken menajeri Mine Kayakiran tarafından sunucu Özge Ulusoy sahneden bilinçli olarak indirildi. Tüm bu yaşananların ortasında, Özge Ulusoy hiçbir şey olmamış gibi programı sunmaya devam etti. Herkesin kiminle çalıştığına dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz.

Ödül töreninde ortalık karışmıştı! Özge Ulusoy a dolandırıcılık suçlaması! Avukatından açıklama gecikmedi 3

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Özge Ulusoy'un avukatından açıklama geldi. Ünlü ismin avukatı; 'Son yaşanan olaylar, müvekkilimizin ismi ve itibarı kullanılarak, ilgili şahıs ya da şirketin sosyal medya görünürlüğünü artırma, kamuoyunda sansasyon yaratma ve ticari tanıtım elde etme gayesinde kurgulanmış olup, kötü niyetli biçimde istismar edilmiştir' ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde ortalık karışmıştı! Özge Ulusoy a dolandırıcılık suçlaması! Avukatından açıklama gecikmedi 4

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Anahtar Kelimeler:
Özge Ulusoy
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