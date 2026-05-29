Off Campus yıldızı Ella Bright’tan yaş farkı açıklaması! Cesur sahneler olay olmuştu

Prime Video’nun dikkat çeken dizisi Off Campus’ın genç yıldızı Ella Bright, rol arkadaşı Belmont Cameli ile arasındaki yaş farkı hakkında ilk kez konuştu. 19 yaşındaki oyuncu, dizideki cesur sahneler nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verirken, sette kendisini son derece rahat hissettiğini söyledi.

13 Mayıs’ta yayın hayatına başlayan dizide Ella Bright ile 28 yaşındaki Belmont Cameli’nin sahneleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bazı izleyiciler ikili arasındaki dokuz yaş farkını eleştirirken, genç oyuncu yapılan yorumlara karşı çıktı.

Not Skinny But Not Fat podcastine konuşan Bright, çekimler sırasında 18 yaşında olduğunu ve dizide 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisini canlandırdığını belirtti. Ünlü oyuncu, “Bu rolün ne gerektirdiğini çok iyi biliyordum. Sette kendimi hiçbir zaman rahatsız hissetmedim” dedi.

Karakteri Hannah’a ilk andan itibaren bağlandığını söyleyen Bright, Belmont Cameli ile de kamera arkasında çok iyi anlaştıklarını anlattı. “Birlikte çalışmak çok eğlenceliydi. Uzun saatler sette vakit geçirince doğal olarak çok yakın arkadaş oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu ayrıca dizideki cesur sahnelerin tüm ekip tarafından önceden bilinçli şekilde planlandığını vurgulayarak, herkesin süreç hakkında tam bilgi sahibi olduğunu söyledi.