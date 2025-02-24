Okan Yalabık yeni aşka yelken açtı! Bakın sevgilisi kim çıktı

Masum, Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle adından söz ettiren Okan Yalabık sosyal medya hesabından paylaştığı romantik fotoğrafla adından söz ettirdi.

Yalabık, yaklaşık dört yıl boyunca kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Ezgi Ayvalı ile birlikteydi ancak ikili, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Bir süredir yalnız olan Yalabık, yeni bir aşka yelken açtı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparken, Yalabık da yeni ilişkisini Instagram'dan ilan etti.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yalabık, sevgilisi ve köpeğiyle karlar üzerinde yatarken çekilen bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımın arka planına Özdemir Erdoğan'ın "Gözlerim Bir Yerden Aşina Size" şarkısını ekleyen Yalabık beğeni topladı. Oyuncunun sevgilisinin İlke Beyaz adında genç bir creative director olduğu ortaya çıktı.

İlke Beyaz da sosyal medya hesabından, Yalabık ve köpeğiyle çektiği eğlenceli videoyu takipçileriyle paylaştı.