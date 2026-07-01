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Oktay Kaynarca'nın Hamal'daki partneri Fahriye Evcen oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen yeni sezon için kararını verdi. Fahriye Evcen Oktay Kaynarca'nın partneri olacak.

Oktay Kaynarca'nın Hamal'daki partneri Fahriye Evcen oldu

Oktay Kaynarca’nın hem yapımcılığını üstlendiği, hem de başrolünü oynayacağı “Hamal” dizisinin başrol kadın oyuncusunun kim olacağı merak ediliyordu. Bir süredir görüşülen ve gizli tutulan bomba ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fahriye Evcen yeni yayın döneminde atv’de ekrana gelecek olan Hamal dizisinin başrol kadın oyuncusu oldu.

Oktay Kaynarca nın Hamal daki partneri Fahriye Evcen oldu 1

Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

BURAK ÖZÇİVİT DE ATV İLE ANLAŞTI

Öte yandan Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit de yeni sezonda ekrana dönüyor. Oyuncu “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinde Uğur Güneş yerine başrol olarak geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen
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