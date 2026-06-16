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Oktay Kaynarca o kanalla anlaştı! Hamal dizisiyle dönüyor

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu olan Oktay Kaynarca yeni dizisi için harekete geçti. Kaynarca Hamal dizisiyle yeni sezonda ekranda olacak.

Oktay Kaynarca o kanalla anlaştı! Hamal dizisiyle dönüyor

Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Oktay Kaynarca’nın yeni dizi projesi belli oldu. Kaynarca’nın hem yapımcılığını üstlendiği, hem de başrolünü oynayacağı yeni projesinin adı “Hamal”…

Daha önce Kafkas olacağı konuşulan dizi, ATV için çekilecek ve diziyi Mustafa Şevki Doğan yönetecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban’ın yazdığı dizinin oyuncu seçimleri başlıyor.

Oktay Kaynarca o kanalla anlaştı! Hamal dizisiyle dönüyor 1

Oktay Kaynarca’nın eylül sezonunda yayınlanacak Hamal dizisinde yine iddialı bir oyuncu kadrosunu bir araya getirmesi bekleniyor.

Oyuncu son dönemde Kim Milyoner Olmak İster'i sunarak ATV'de boy gösteriyordu.

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Oktay Kaynarca
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