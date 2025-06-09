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Olasılıksız dizisi için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif! 2026'a kadar ana akımda olmak istemiyordu

OGM Pictures uzun süredir yapmayı planlandığı Olasılıksız projesi için Kıvanç Tatlıtuğ'u başrolde istiyor. Disney Plus için çekilecek olan projeyle ilgili paylaşım da merak uyandırdı.

Olasılıksız dizisi için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif! 2026'a kadar ana akımda olmak istemiyordu
Kubra Akalın

Adam Fawer’ın aynı adlı kült romanından uyarlanan Olasılıksız projesi için çalışmalar başladı.

Diziyle ilgili kulislerden sızan diğer bir bilgi ise heyecan yaratacak türden… Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kitabın başrol karakteri Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif edildi. 2026’a kadar ana akıma iş yapmak istemediğini açıklayan başarılı aktörün dijital projeleri değerlendirmeye aldığı biliniyordu.

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HENÜZ ANLAŞMA YAPMADI

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için ağustos sonunda çekimlerine başlayacağı 8 bölümlük Organize İşler Sazan Sarmalı dizisi için el sıkışan Kıvanç Tatlıtuğ’un OGM Pictures’la görüşmelere devam ettiği ancak henüz Olasılıksız dizisi için anlaşma yapmadığı öğrenildi.

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OLASILIK KONUSU

Olasılıksız, Adam Fawer tarafından kaleme alınmış ve 2005 yılında yayımlanmış bilimkurgu romanıdır. En iyi roman kategorisinin de aralarında olduğu çok sayıda ödül kazanmıştır.

Adam Fawer tarafından kaleme alınan Olasılıksız, epilepsi hastalığından muzdarip olan David Caine'in üniversitede ders verirken kriz geçirip hastaneye kaldırılmasıyla başlıyor. Eski hayatına devam edemeyeceğini anlayan Caine, para kazanarak hayatta kalmak için en iyi bildiği yol olan olasılık hesaplamaya başvuruyor. Bu kez üniversitede olduğundan farklı olarak poker masasında olasılık hesaplayan David Caine, her şey yolunda giderken bir kriz daha geçiriyor. Gözünü tekrar hastanede açan Caine, kumarhaneye de borçlanmış oluyor. Bir dönüm noktasına gelen Caine'e doktorlar iki olasılık sunuyorlar: Aylarca bitkisel hayatta kalmak veya alternatif bir tedaviyi kabul etmek. İkinci yolu seçen Caine'in hayatı tamamen değişiyor. Olasılıkları hesaplayarak her şeyi öngörme yetisi kazanan kahramanımız, olasılık hesaplamanın bir anlamda geleceği tahmin etmek olduğunu keşfediyor. Bu yönüyle "Laplace'ın Şeytanı" teorisine gönderme yapan Olasılıksız, kalıpların ötesinde sürükleyici bir eser okumak isteyenlere hitap ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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